フィギュアスケート女子の10年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（35）が21日、昨年8月に開校した「木下MAOアカデミー」の第1回発表会を東京都立川市の「MAORINK」で開催した。5〜10歳の10人が初めて試合形式で演技を披露。浅田さんの現役時代のコーチだった佐藤信夫氏（84）も駆けつけた。ディレクターとしてリンクサイドから選手たちに丁寧に声をかけて送り出し、時に身を乗り出しながら見守った浅田さんは「