2着までに皐月賞（4月19日、中山）の優先出走権が与えられる一戦は中団の内ラチ沿いで脚をためたマテンロウゲイル（牡＝野中、父エピファネイア）が1番人気に応えて快勝。直線、進路を確保すると上がり3Fメンバー最速タイとなる33秒9で2馬身突き抜けた。横山和は「勝ち方にこだわって内容も良く、完勝でした。最初の2戦を（横山典が）大事に乗ってくださったことで難しさが取れました。皐月賞（という舞台）で不安な面もあるが