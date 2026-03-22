◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神は21日、オリックスとのオープン戦（京セラドーム）に1―0で勝利した。先発・高橋遥人投手（30）は5回2安打無失点6奪三振の快投。オープン戦は3戦連続無失点で防御率0・60を誇った。9年目で自身初の開幕ローテーション入りへ向け、万全の仕上がりを披露。開幕2戦目となる28日巨人戦（東京ドーム）の先発を手中に収めた。通算5度の手術を乗り越え、“完全体”で