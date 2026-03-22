ナイツの塙宣之（47）が21日、都内で行われた「巨人VS阪神爆笑トークバトル」に出演した。両球団のOBやファンの芸人が集結。塙は昨年も出演予定だったが、1週間前に顔面骨折の大ケガを負い欠席した。念願の出演に「今年こそ頑張ります」と笑顔。ますだおかだ・増田英彦（56）は「顔面骨折したくらいで休むのかって、鳥谷さんが言ってました」と、過去に顔面に死球を受け鼻骨を骨折しながら試合に出場した鳥谷敬氏（44）を引