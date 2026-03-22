◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神は1―0の僅差を、救援陣が守り切った。終盤7回からモレッタ、桐敷、岩崎が零封リレー。「勝利の方程式」を固定せず、先頭打者の左右や打順の巡りによって起用投手を変幻自在に操る球児流“カメレオン勝ちパターン”が機能している。17日ロッテ戦で1回2失点したモレッタは、1回2奪三振と修正し「ファンの雰囲気に調子を上げられたし、プラスしてアドレナリン