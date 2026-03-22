◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神・伏見が、22年まで在籍した古巣との一戦では高橋とのバッテリーでスコアボードに「0」を並べた。5回1死満塁のピンチも後続を封じた。「いろんな確認ができた。最後にランナーを背負って、すんなり終わるより、凄く良かったと思う」と経験をプラスに捉えた。5回無死からの第2打席では曽谷から右足に死球を受けて途中交代。幸い大事には至っておらず病院にも