「SUPER EIGHT」の横山裕（44)が21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（後10・00）にゲスト出演。親友の嵐・相葉雅紀（43）との仲について語り、またタレントのヒロミ（61）が、相葉の実家の家業を明かした。横浜は相葉とは「ほぼ同期なんですけど、苦楽を共にした」という20年来の親友。横山が2025年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務めた際には、相葉がスターターとして駆けつけてくれて「マジでうれ