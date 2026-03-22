◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神・岡城が“代走テスト”にも一発で答えを出した。5回無死一塁で伏見の代走として途中出場。なおも2死一塁から二盗を決めた。当初はアウトの判定もリプレー検証の結果、判定が覆り待望のオープン戦初盗塁が記録された。「リクエストも初めてだったし、今までスタートを切る機会もあまりなかったので、思い切ってスタートを切れたのは凄く良かった」。足でアピ