阪神・伊原が開幕前最後の実戦調整に臨む。22日のオリックス戦（京セラドーム）に先発予定。21日はキャッチボールやショートダッシュなどで汗を流した。前回15日のファームリーグ・広島戦では6回無失点7奪三振の好投。開幕ローテーションの6番手争いは激化する中で、アピールを続けている。20日には母校の智弁学園（奈良）が選抜大会で花巻東（岩手）に快勝。初戦を突破した後輩の活躍に2年目左腕は「勝ってもらえれば刺激にな