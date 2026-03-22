◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神・森下が、侍ジャパンでチームメートだった宮城との“ガチンコ対決”を制した。6回無死。代わったばかりの相手のエース左腕と対峙（たいじ）した。カウント2―2からの5球目。内角147キロ直球を叩き、左翼線二塁打とした。「（感想は）特にないです。オープン戦なので、シーズンで頑張ります」。あくまで淡々と振り返ったが、懐に食い込んでくるクロスファイ