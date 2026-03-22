◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）阪神・近本が決勝点に結びつく二塁打を放った。3回無死から九里が投じた136キロを右翼線に運んだ。なおも1死三塁では森下の二ゴロの間に生還。20日のオリックス戦から2試合で6打数3安打だ。状態を上げてきた切り込み隊長は「明日また頑張ります」と笑顔を見せた。試合前には昨年12月のNPBジュニアトーナメントで優勝したタイガースのジュニアチームの優勝報告セ