「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。大関安青錦の下手投げで２敗目を喫したが、３敗で追っていた琴勝峰が小結熱海富士に押し出され、同じく３敗の横綱豊昇龍も大関琴桜の外掛けに屈した。故障に苦しみ大関から陥落し、新たな師匠の下で成し遂げた復活優勝。特例（陥落場所で１０勝なら復帰）を用いない史上３例目の大関復帰への機運を一層高めた。霧島