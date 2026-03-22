◇ファームリーグ西地区阪神0―8ソフトバンク（2026年3月21日タマスタ筑後）阪神のドラフト1位・立石がファームリーグ・ソフトバンク戦（タマスタ筑後）に「5番・三塁」で先発出場。プロ入り後初めて実戦で守備に就いた。1月の新人合同自主トレ期間中に右脚の肉離れで離脱。出遅れたものの17日の同リーグ・オリックス戦で実戦デビューし、19日の同戦では満塁本塁打を放っていた。ここまで練習では三塁と左翼でノックを受