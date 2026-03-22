「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月、米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートル平泳ぎでは、四條畷学園高２年の大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が、２５年世界選手権の優勝タイムを超える２分６秒５９で優勝し、平泳ぎ３冠を達成。派遣標準記録も突破し、２種目での代表入りを確実にした。女子５０メートルバタフラ