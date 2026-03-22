道中2番手で進めた6番人気ロードフィレールが2着。マテンロウゲイルの決め手に屈したが、サヴォアフェールの追い上げを頭差で振り切り、皐月賞の優先出走権を手にした。坂井は「スムーズなレースはできました。現状の力を出せたと思います。先々、良くなってくると思います」と素質を評価。吉岡師は「（約7カ月半ぶりでも）馬は仕上がっていて、上手に競馬をしてくれたと思います。あそこまで行ったら勝ちたかったですね」と振