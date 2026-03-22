定年後、相続した実家へのUターン移住を決断するケースも珍しくありません。維持費や空き家問題を解決する、さらに都会からのUターンであれば生活費も安くなるかもしれない――賢い選択に見えますが、プラスの面もあればマイナスの面も。ある夫婦のケースから、シニアの住み替え事情を考えていきます。夫の地元にUターン移住した妻の憂鬱都内の大手メーカーを定年退職した佐藤一郎さん（65歳・仮名）と、妻の恵子さん（62歳・仮名