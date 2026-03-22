もうすぐ入園や入学式のシーズンですね。新しい制服やランドセルに胸を弾ませる子どもの姿は、とても喜ばしいものです。しかしその一方で、入学準備やお祝いをめぐって思わぬすれ違いが生じることもあるようです。エピソード1：「入園グッズ作って」義母と義姉が夫経由で押しつけてきた！靖子（仮名）さんはハンドメイドが得意で、フリマアプリで作品を販売するほどの腕前です。トラブルを避けるため、ママ友から子ども用グッズの