タレント岡田結実（25）が21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（後10・00）にゲスト出演。昨年4月に結婚した美容関係の仕事をしている夫とテレビ初共演を果たした。顔を隠された姿で出演した夫は「誰に似ているって言われます？」と聞かれ「アニメの“んぽちゃむ”に似ているって言われます」と答えた。2月4日に第1子出産を発表したばかりの岡田は「家電がなくて、料理もイチから作ってくれたりするので…」と夫