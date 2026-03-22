2・5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が21日、神奈川・Kアリーナ横浜で単独ライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88％」を行った。22年のデビューライブはパシフィコ横浜、昨年はぴあアリーナMMと、同じ横浜で規模をステップアップさせてきた。今回も前日20日と合わせて2万5000人を動員。ちぐさくんは「夢のベルーナドームまで88％のところまで来られた」と涙した。今後はグループ名を冠した代表曲「AMPTAKxCOLORS」を