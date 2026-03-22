アメリカのトランプ大統領をめぐるいわゆる“ロシア疑惑”の捜査を行ったモラー元特別検察官が亡くなりました。トランプ大統領は「彼が死んで嬉しい」などとコメントしています。アメリカメディアによりますと、FBI=連邦捜査局の元長官で、2016年のアメリカ大統領選挙にロシアが介入したとされる疑惑の捜査を行ったモラー元特別検察官が20日に亡くなりました。モラー氏は81歳で、死因などは明らかにされていません。モラー氏は“ロ