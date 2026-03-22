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《中山競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽9R…コスモスプモーニ（右前肢フレグモーネ）【競走中止】▽4R…ハイランドパレス（向正面＝左前肢ハ行）▽7R…レッドルイナール（発走直後につまずき落馬）【過怠金】▽6R…平岩師1万円（登録服色を使用できなかった）▽8R…坂口3万円（ムチの使用法）【戒告】▽9R…松岡（向正面外斜行）