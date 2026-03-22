◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）キャベッジは昨年、走者がいない時は打率２割８分２厘だったが、いると２割４分６厘と下がり、得点圏ではさらに１割７分７厘と悪化した。結果が出ていないだけに、あれこれ考えてしまう悪循環だったのかもしれない。１番起用は、余計なことを考えず、シンプルに打ちにいける場面が多いというメリットがある。見事に功を奏したのが初回先頭打者アーチだった。いきなりの一撃