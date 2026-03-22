◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほペイペイ）広島のファビアンが、お目覚めの一撃を放った。3点を追う4回1死一、二塁からの第2打席。伊藤の甘く入ったカットボールを仕留め、オープン戦37打席目で待望の1号3ラン。「感触は良かった。打った瞬間いったと思った」とうなずいた。福岡遠征前の19日時点で打率は.097だったが、3試合連続安打で上昇気配が漂う。「開幕でいい入りができるように頑張ります