◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島は１４日目に大関・安青錦に敗れたものの、自身３度目の優勝が決まった。大関から陥落後、平幕からの復活劇の裏には意識改革があった。角界屈指の稽古量で２３年夏場所後に大関に昇進した。だが、２４年春場所前の出稽古中に大関・琴ノ若（現琴桜）と「調子乗って取り過ぎて」と首を痛めて低迷。同４月に新設の音羽山部屋転籍後も、頭から当たれなくなって