お笑いタレント明石家さんま（70）が、21日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。15日に肺炎のため69歳で死去した大相撲の元大関・若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男さんとの思い出を語った。リスナーから、さんまが若嶋津さんと元歌手の高田みづえさんの結婚披露宴に出席した際、高田さんが自身の楽曲「そんなヒロシに騙されて」を「そんなさんまに騙されて」と替え歌にして歌ったところ、若嶋津