◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）観客全員が息をのんで白球の行方を追った。トレイ・キャベッジ外野手（２８）が振り抜いた打球は快音を残し、あっという間に東京Ｄの３階席へ届いた。打球速度はメジャーでもトップクラス級の１８５キロ、飛距離１３２メートル。衝撃弾で先制点をもたらすと「甘く入ったボールを完璧に捉えることができました」とうなずいた。０―０の初回先頭、楽天先発・滝中が３球目に投