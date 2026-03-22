◇オープン戦オリックス0―1阪神（2026年3月21日京セラD）侍ジャパンの一員としてWBCに出場したオリックス・曽谷も帰国後初登板に臨んだ。5回から登板し、最速150キロを計測するなど1回を無安打無失点。「（投球）フォーム的にもバランス良く投げられた。球速も出ていたので安心」。6日の1次ラウンド・台湾戦以来の実戦登板だった25歳左腕は安堵（あんど）の表情を浮かべた。今後は一度ファームリーグでの調整登板を経て