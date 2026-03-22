WBCでベネズエラ代表の一員として優勝に貢献したオリックスのマチャドがチームに合流した。チームメートからサプライズでケーキを贈られるなど祝福を受けた。「皆さんがおめでとうと声をかけてくれた。非常にうれしい。ベネズエラで優勝したことに続いて、オリックスでも優勝したい気持ちが強い。WBCと同じような球速だったり、球質をオリックスでもしっかり続けていけるように」今後は24、25日のファームリーグ・阪神戦（京セ