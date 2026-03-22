「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）夢の対決を完勝で制すと、おなじみのポーズで京セラを沸かせた。「３番・右翼」の阪神・森下はＷＢＣでともに戦ったオリックス・宮城から会心の二塁打を放ち、塁上では割れんばかりの大歓声を浴びた。六回先頭。この回からマウンドに上がった左腕・宮城と“侍対決”が実現した。「意識はしていないです。普通にやりました」。内角高めの難しいコースに反応