◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほペイペイ）広島の勝利の方程式が決まった。新井監督は8回に島内、9回は森浦を起用。試合後に指揮官は起用法について言及した。「そう（開幕後も島内、森浦は同じ起用法に）なるんじゃないかな」島内はオープン戦登板5試合のうち3試合で失点。不安は残すものの右腕は「任せてもらう以上は責任が生じる。1年間、そこのポジションを守り切るぐらいの気持ちでやりたい