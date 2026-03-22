「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神の高橋遥人投手（３０）がオリックス戦に先発し、５回を２安打無失点に抑え１−０の勝利に貢献。オープン戦は計４試合に登板し１失点、防御率０・６０と抜群の成績で最終登板を終えた。自身初の開幕ローテ入りは確実で、２８日・巨人戦（東京ド）の先発へ向かう。チームは２２日に勝てば、巨人、日本ハムの結果次第でオープン戦の“優勝”が決定する。藤