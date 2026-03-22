◇オープン戦オリックス0―1阪神（2026年3月21日京セラD）3年連続で開幕投手を務めることが決定したオリックス・宮城がWBCから帰国後、初の実戦で“一発快投”した。6回から3番手として登板。観客席からの歓声を背に、4三振を奪うなど2回1安打無失点に抑えた。「打者と勝負できて、いろんな球種も投げられたので良かった。（最速150キロは）元気な証拠かなと」見せ場はいきなり訪れた。森下、佐藤輝と侍ジャパンで共闘