◇オープン戦中日2―2ロッテ（2026年3月21日バンテリンドーム）侍ジャパンの一員としてWBCに出場した中日・高橋宏は4回2失点でオープン戦初登板を終えた。「開幕まであと1週間。もう一つ状態を上げられたら」6回から2番手で登板し、2死二塁で寺地に中前適時打。7回には西川に右翼線適時二塁打を浴びた。状況次第では開幕カードに向かう可能性もあるが、井上監督は「ローテーションに入れるタイミングを考えたい」と保留