◇オープン戦中日2―2ロッテ（2026年3月21日バンテリンドーム）開幕ローテーション入りを決める快投だ。中日のドラフト2位・桜井（東北福祉大）が5回無失点。開幕2戦目以降の広島戦（マツダ）でデビューすることが決定的となった。「ゼロで終わることができたのは良かったですし、開幕まで調子を下げないように」150キロ超の直球に、スライダーやチェンジアップなどを織り交ぜて6奪三振。これで今春実戦5試合、計17回