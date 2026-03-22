少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 22日（日）の横浜編・後編のロケ地は、横浜中華街から西に車で10分ほどの距離にある横浜橋通商店街だ。全長約350mの通りに約120店舗以上が軒を連ね、「ハマの台所」として賑わっている。ゲストは大御所・かたせ梨乃。大先輩を待たせるわけにはいかないと、前編では時計とにらめっこしながらロケをしていた華