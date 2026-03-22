◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほペイペイ）広島のドラフト2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）が21日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で快投を披露した。7回から救援登板して圧巻のパーフェクト投球。自己最速を1キロ更新する156キロの直球を軸に2三振を奪った。オープン戦は6試合連続無失点。新井貴浩監督（49）は「同点、もしくは勝っている場面でも視野に入ってきている」と勝ちパターンでの起用