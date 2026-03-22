◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほペイペイ）広島のドラフト1位・平川（仙台大）が、27日の中日との開幕戦（マツダ）で球団新人では初めて打順「1番」で先発起用されることが決まった。この日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では1番で先発出場してチーム唯一の2安打を誇った。試合後に新井監督が「もうそれ（1番）で行く」と明言。続けて「1番打者は自由に打席に入れるし、制約もない。彼の良