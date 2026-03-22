《中京競馬制裁》【過怠金】▽8R…和田1万円（直線内斜行）▽10R…川田1万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…和田（1角外斜行）▽2R…長岡（直線外斜行）、田山（直線外斜行）▽11R…横山武（直線外斜行）