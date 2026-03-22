ラ・リーガ 25/26の第29節 レバンテとレアル・オビエドの試合が、3月22日02:30にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ね