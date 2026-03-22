ブンデスリーガ 25/26の第27節 ドルトムントとハンブルガーSVの試合が、3月22日02:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはカリム・アデイエミ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）、フェリックス・ヌメチャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはフィリップ・オテル（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファ&