エールディヴィジ 25/26の第28節 スパルタとフォレンダムの試合が、3月22日02:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。 スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ジョエル・イデホ（FW）、オザン・キョクチュ（FW）らが先