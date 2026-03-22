神戸は22日に敵地でC大阪と対戦する。取材に応じたミヒャエル・スキッベ監督は『高さ』を警戒。「不要なセットプレーは与えないこと」と口にした。C大阪は1メートル91のFW櫻川ソロモンだけではなく、京都戦では試合終了間際にCKにMF田中駿汰が逆転ヘッドを叩き込むなどエアバトルが武器の一つ。相手の特徴は明確なだけに「いつも通りの神戸らしいサッカーをして欲しい。コンパクトな守備をして、相手を自陣ゴールから遠ざけた