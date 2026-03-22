◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦高知農1―8日本文理（2026年3月21日甲子園）高知農のエース・山下蒼生（3年）の133球は報われなかった。初回こそゼロで切り抜けるも、甘いボールを狙われ6回までに8失点。「まだまだ力が足りないなと感じた」父・真二さんも高知商で2度、夏の甲子園に出場し、2年時の83年には清原和博、桑田真澄の「KKコンビ」が1年生だったPL学園とも対戦した。「父から“楽しんでこい”と言わ