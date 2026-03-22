高齢化に伴って訪問介護の需要は増えている。にもかかわらず、事業者が経営難に陥り、倒産や廃業に追い込まれるケースが続いている。介護人材の不足が一向に改善されないことなどが原因だ。政府は課題を洗い出し、高齢になっても誰もが安心して暮らせる環境を整えねばならない。民間の信用調査機関によると、昨年、倒産や廃業をした訪問介護の事業者は５５６社に上り、４年連続で最多を更新した。人手不足や、物価高騰による