公園に植えられた樹木や街路樹が突然倒れ、歩行者が下敷きになる事故が絶えない。国や自治体は点検を強化し、危険な状態の木を伐採するなどの対策を急ぐべきだ。東京都世田谷区の都立砧公園で今月、高さ１０メートルを超えるサクラの木が倒れ、近くを歩いていた７０代の女性が下敷きになった。２０２４年には、東京都日野市で高さ１０メートルの所にあったイチョウの枝が折れて落ち、歩道にいた３０代の男性が死亡している。