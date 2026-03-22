日本維新の会は２１日、与党として初の党大会を東京都内のホテルで開き、衆院議員定数削減や副首都構想など看板政策の実現に全力を挙げる方針を確認した。４月以降の後半国会が存在意義をかけた正念場となる一方、党内には対立の火種もくすぶっている。（山本貴広、小池望）「絶対に守りに入らない。我々は常に挑戦者でなければならない」維新の吉村代表（大阪府知事）は、党大会に出席した国会議員や地方議員ら約２２０人を