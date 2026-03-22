◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦北照0―4専大松戸（2026年3月21日甲子園）北照は140キロ中盤の直球を軸に力で押してきた専大松戸・門倉の前に4安打6三振で零敗。上林弘樹監督は「本当に打てなかった。門倉君は素晴らしい投球でした。今のうちの打力では4点返す力はない」と深く息をついた。それでも先発した島田爽介（3年）は4回の3長短打などで4失点以外は相手打線を封じた。指揮官は右腕について「よく頑張った