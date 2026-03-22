第９８回選抜高校野球大会第３日の２１日、花咲徳栄（埼玉）は１回戦で東洋大姫路（兵庫）と対戦し、３―２で勝利した。１点を追う八回、谷口ジョージ、市村心両選手の安打などで一死満塁の好機を作り、押し出しの死球で追いつくと、内野ゴロの間に２者が生還。この回３得点で逆転に成功した。黒川凌大投手は被安打９で２失点と粘り強い投球で完投した。２回戦は第７日の２５日、第２試合で日本文理（新潟）と対戦する。八回一