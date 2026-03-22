新潟アルビレックスBBは21日、岡山県津山市の津山総合体育館で岡山に臨み、75―69で競り勝った。鵜沢潤監督は「メンバーがベストのコンディションではない中で、負けられない試合を勝つことができた。ディフェンスからイニシアチブを取ることができた」と手応えをにじませた。1つ上の4位との直接対決で、2連勝なら順位が入れ替わる正念場の2連戦。ポイントゲッターのSFモリソンがコンディション不良で欠場する苦しい状況でもチ