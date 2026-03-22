今春入学する生徒が受験した２０２６年度の公立高校入試を巡り、４７都道府県の７割にあたる３３道府県で平均志願倍率が１倍を下回ったことが、読売新聞の調べでわかった。少子化に加え、今春から始まる予定の私立を含む高校の授業料無償化が、「公立離れ」を加速させたとみられる。（伊藤甲治郎、熱田裕雅）読売新聞は入試が集中する２〜３月、４７都道府県の教育委員会の公表資料を基に、全日制公立高について５教科受験が中